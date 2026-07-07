Via alle iscrizioni Unicam | Il futuro si frequenta
"Il futuro non si aspetta, si frequenta". Con questo slogan parte la campagna di comunicazione dell’ Università di Camerino per le immatricolazioni all’anno accademico 20262027. Un invito diretto alle giovani generazioni: il futuro non è qualcosa da attendere passivamente, ma una scelta da compiere, un’esperienza da vivere, un percorso da costruire ogni giorno. A illustrare la campagna è stato il rettore Graziano Leoni, affiancato dalla prorettrice alla didattica, orientamento e formazione Giulia Bonacucina, dal prorettore alla ricerca e trasferimento tecnologico Guido Favia, dalla delegata all’attuazione delle politiche di ateneo per lo spazio europeo della ricerca Anna Maria Eleuteri, dal delegato rapporti con il territorio e diritto allo studio Andrea Spaterna, e dal direttore generale Andrea Braschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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