Via alle iscrizioni Unicam | Il futuro si frequenta

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Il futuro non si aspetta, si frequenta". Con questo slogan parte la campagna di comunicazione dell’ Università di Camerino per le immatricolazioni all’anno accademico 20262027. Un invito diretto alle giovani generazioni: il futuro non è qualcosa da attendere passivamente, ma una scelta da compiere, un’esperienza da vivere, un percorso da costruire ogni giorno. A illustrare la campagna è stato il rettore Graziano Leoni, affiancato dalla prorettrice alla didattica, orientamento e formazione Giulia Bonacucina, dal prorettore alla ricerca e trasferimento tecnologico Guido Favia, dalla delegata all’attuazione delle politiche di ateneo per lo spazio europeo della ricerca Anna Maria Eleuteri, dal delegato rapporti con il territorio e diritto allo studio Andrea Spaterna, e dal direttore generale Andrea Braschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

via alle iscrizioni unicam il futuro si frequenta
© Ilrestodelcarlino.it - Via alle iscrizioni Unicam: "Il futuro si frequenta"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Unicam punta sul futuro: nasce la laurea tra sport e tecnologia

Ema Stokholma si frequenta con un uomo, ma non è Samurai JayEma Stokholma ha confermato di frequentare un uomo dopo tre anni, ma ha precisato che non si tratta di Samurai Jay.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web