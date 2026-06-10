Ema Stokholma ha confermato di frequentare un uomo dopo tre anni, ma ha precisato che non si tratta di Samurai Jay. La cantante e conduttrice ha smentito così le voci che la collegavano al rapper. La notizia arriva dopo una lunga fase di silenzio sulla sua vita sentimentale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità della persona con cui si vede.

Qualche giorno fa è circolata l’indiscrezione secondo cuiEma Stokholma e Samurai Jay avessero una frequentazionenata a Sanremo. Poco dopo i rumors lui è stato ospite a Radio2 da lei e sono stati protagonisti di un simpatico teatrino, adesso aChi, la conduttrice radiofonica ha ammesso di essere innamorata, ma non del cantante. C’è un pittore che ha fatto breccia nel suo cuore e l’ha conquistata condividendo con lei la sua stessa passione. InfattiEma in genere sui social pubblica alcuni suoi quadri,avendo da sempre un guizzo artistico particolare. Dopo tre anni dalla fine della storia con Angelo Madonia,Ema Stokholma ha riaperto il suo cuore e stavolta questo batte per un pittore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ema Stokholma si frequenta con un uomo, ma non è Samurai Jay

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