Unicam punta sul futuro | nasce la laurea tra sport e tecnologia

Notizia in breve

È stata avviata una nuova laurea tra sport e tecnologia. Gli studenti impareranno a usare strumenti digitali per analizzare il movimento e a studiare la figura del chinesiologo. La formazione prevede l’utilizzo di tecnologie innovative per il monitoraggio e l’analisi delle prestazioni sportive. La laurea mira a preparare professionisti capaci di integrare competenze sportive e digitali. La proposta si concentra su strumenti e metodologie moderne applicabili al settore dello sport.