Unicam punta sul futuro | nasce la laurea tra sport e tecnologia
È stata avviata una nuova laurea tra sport e tecnologia. Gli studenti impareranno a usare strumenti digitali per analizzare il movimento e a studiare la figura del chinesiologo. La formazione prevede l’utilizzo di tecnologie innovative per il monitoraggio e l’analisi delle prestazioni sportive. La laurea mira a preparare professionisti capaci di integrare competenze sportive e digitali. La proposta si concentra su strumenti e metodologie moderne applicabili al settore dello sport.
? Domande chiave Come cambierà il mercato del lavoro con la figura del chinesiologo?. Quali tecnologie digitali studieranno gli studenti per analizzare il movimento?. Come potrà un atleta professionista conciliare lo studio con l'agonismo?. Perché la salute passerà sempre più attraverso la biomeccanica digitale?.? In Breve Inizio corso previsto per l'anno accademico 20262027 presso il Polo Sant'Agostino.. Partecipazione al lancio di Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera.. Programma Unicam4Sport dedicato agli studenti per conciliare studio e carriera agonistica.. Formazione focalizzata su chinesiologia e biomeccanica digitale presso gli impianti del Cus Camerino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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