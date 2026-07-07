Lauren Bennett, cantante britannica nota per aver partecipato al successo degli LMFAO con il brano Party Rock Anthem, è morta all'età di 37 anni. La notizia è stata comunicata lunedì 6 luglio dalle ex compagne di band delle G. Nessun dettaglio sulle cause è stato reso noto. Bennett era riconoscibile per il suo timbro vocale e aveva partecipato a diversi progetti musicali.

I l pop di inizio anni Dieci perde una delle sue voci più riconoscibili. Lauren Bennett, cantante britannica che con il suo timbro ha accompagnato il tormentone planetario Party Rock Anthem degli LMFAO, è morta a 37 anni, come annunciato lunedì 6 luglio dalle ex compagne di band delle G.R.L. La causa della morte non è stata resa nota. Anni 2000: icone, oggetti, star del nuovo millennio. guarda le foto Morta Lauren Bennett: l’annuncio delle G.R.L. sui social. A dare la notizia sono state Natasha Slayton, Emmalyn Estrada e Paula van Oppen, con un messaggio pubblicato sull’account Instagram del gruppo. «È con grande tristezza che condividiamo la scomparsa della nostra amata Lauren», hanno scritto le artiste, senza però specificare né il luogo né le cause del decesso della loro ex compagna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vi ricordate Party Rock Anthem, il tormentone degli LMFAO che ha fatto ballare tutti nel 2011? La voce che sentivamo cantare in quel ritornello era la sua

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Morta a 37 anni Lauren Bennett, la cantante di Party Rock Anthem con i LMFAOLa cantante Lauren Bennett, nota per aver partecipato al brano Party Rock Anthem con i LMFAO, è morta a 37 anni.

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