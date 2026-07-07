La cantante britannica Lauren Bennett è morta a 37 anni. Era nota per aver partecipato al brano “Party Rock Anthem” degli LMFAO, uno dei singoli più venduti e ascoltati nel 2011. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del mondo musicale. Non sono stati resi noti i dettagli delle circostanze della morte.

Mondo della musica in lutto. È morta a 37 anni la cantante britannica Lauren Bennett, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al successo mondiale degli LMFAO nel brano “Party Rock Anthem”, uno dei singoli più venduti e ascoltati del 2011. La notizia è stata diffusa ieri, 6 luglio, attraverso una dichiarazione ufficiale della sua ex band G.R.L., che ha espresso profondo dolore per la perdita: “È con grande tristezza che condividiamo la scomparsa della nostra amata Lauren. I nostri cuori sono spezzati e non possiamo esprimere quanto abbia significato per noi. Il suo spirito ha toccato molte vite e sarà per sempre amata e ricordata”. Nessuna informazione al momento è stata resa nota sulle cause e il luogo del decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Lauren Bennett, la cantante ha partecipato al al successo mondiale degli LMFAO in “Party Rock Anthem”

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