Morta a 37 anni Lauren Bennett la cantante di Party Rock Anthem con i LMFAO

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La cantante Lauren Bennett, nota per aver partecipato al brano Party Rock Anthem con i LMFAO, è morta a 37 anni. La notizia è stata confermata dalle compagne del gruppo musicale GRL. Nessun dettaglio sulle cause del decesso è stato reso noto.

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È morta a soli 37 anni la cantante Lauren Bennett, famosa per aver cantato con i LMFAO nel brano Party Rock Anthem. A ricordarla le compagne del gruppo musicale GRL. Le cause della morte non sono ancora note. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lauren Bennett, singer on LMFAO's 'Party Rock Anthem,' dies at 37

Video Lauren Bennett, singer on LMFAO's 'Party Rock Anthem,' dies at 37

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