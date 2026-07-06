Morta a 37 anni Lauren Bennett la cantante di Party Rock Anthem con i LMFAO

La cantante Lauren Bennett, nota per aver partecipato al brano Party Rock Anthem con i LMFAO, è morta a 37 anni. La notizia è stata confermata dalle compagne del gruppo musicale GRL. Nessun dettaglio sulle cause del decesso è stato reso noto.

È morta a soli 37 anni la cantante Lauren Bennett, famosa per aver cantato con i LMFAO nel brano Party Rock Anthem. A ricordarla le compagne del gruppo musicale GRL. Le cause della morte non sono ancora note. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lauren Bennett, singer on LMFAO's 'Party Rock Anthem,' dies at 37

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