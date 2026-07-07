Durante il vertice Nato ad Ankara, i rappresentanti di 32 paesi, inclusi Ucraina e Ue, si sono riuniti per due giorni, dal 7 al 8 luglio 2026. Nel corso dell’incontro, l’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Europa, affermando che sono stati voltati le spalle. Non sono state riportate altre dichiarazioni ufficiali o dettagli sulle discussioni avvenute durante la riunione.

Un vertice Nato ad alta tensione, com’era prevedibile. Ad Ankara si sono riuniti i 32 Paesi dell’Alleanza atlantica, insieme all’Ucraina e ai vertici dell’Ue, per un impegno della durata di due giorni: 7-8 luglio 2026. A rubare la scena, neanche a dirlo, Donald Trump. Il Presidente statunitense ha infatti aperto il summit con una raffica di attacchi agli alleati europei, accusati d’aver “voltato le spalle” a Washington. Nuovamente al centro della scena, dunque, il rapporto tra Stati Uniti ed Europa. Un affondo, l’ennesimo, tanto politico quanto economico. Dietro le sue parole ci sono la spesa militare in aumento, i maxi-contratti sulla difesa e la vendita di armi americane al Vecchio continente “a prezzo pieno”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Vertice Nato, Trump gela l’Europa e attacca ancora Meloni: “Ci avete voltato le spalle”

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