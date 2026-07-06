Nella sera italiana, un post su Truth di Donald Trump ha mostrato un meme in cui la premier italiana appare in atteggiamento di adorazione nei confronti del presidente degli Stati Uniti. Trump ha anche scritto di voler ottenere un ordine restrittivo contro Meloni. L’immagine e le parole sono state condivise poco prima di un vertice internazionale in Turchia. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai rappresentanti coinvolti.

Boom. La “bomba” deflagra quando in Italia è tarda sera. Un nuovo attacco, violentissimo, affidato a Truth. Stavolta Donald Trump per graffiare Giorgia Meloni si serve di un meme in cui la premier italiana è in “adorazione” davanti al presidente degli Stati Uniti. All'immagine viene abbinata una frase che suona come uno schiaffo: «necessario un ordine restrittivo». L'invocazione è ad un ipotetico provvedimento da adottare nei confronti della presidente del Consiglio, come fosse una stalker da tenere a distanza con un divieto di avvicinamento. E anche la forma ha una sua semantica: la scelta del meme ha l’obiettivo di rendere l’affondo virale sui social al pari del video piccato della premier contro il tycoon del 19 giugno scorso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Trump, attacco shock a Meloni prima del vertice di Ankara: posta un meme con la premier e invoca un «ordine restrittivo»

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