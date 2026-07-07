Tre giorni fa, il presidente del Consiglio italiano ha contattato il presidente turco per discutere dell’organizzazione del vertice Nato. Durante la conversazione, Meloni ha richiesto che le sessioni siano preparate con un approccio tecnico, considerando il ruolo di Erdogan come anfitrione. Nei giorni successivi, sono stati avviati contatti con lo staff statunitense per coordinare i dettagli dell’evento. La visita è prevista senza atteggiamenti di freddezza tra i leader.

DAL NOSTRO INVIATOANKARA - Tre giorni fa aveva chiamato il presidente turco, non solo per parlare dei lavori del vertice. Come cerimoniere del summit e padrone di casa a Erdogan Meloni aveva chiesto di organizzare le varie sessioni nel modo più tecnico possibile. Del resto i tempi delle riunione annuale della Nato sono già stati ridotti all’osso dai turchi, anche per evitare che l’occasione diventi l’ennesimo palcoscenico di scontro fra Trump e gli alleati europei accusati di non fare abbastanza. Erdogan è grande amico di Trump, ma ha ottimi rapporti con Giorgia Meloni. Eppure non sono passate nemmeno 24 ore e l’inquilino della Casa Bianca ha lanciato l’ennesima bordata via social, questa volta anche con una sorta di velata denigrazione misogina. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - «Meloni ad Ankara non sarà gelida, di più»: la linea per il vertice Nato concordata con Erdogan. Contatti con lo staff Usa

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