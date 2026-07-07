Un ex presidente ha espresso delusione riguardo alla Nato, affermando che alcuni alleati, tra cui Italia, Francia e Germania, lo hanno deluso voltandogli le spalle. Ha anche commentato sulla leader di un paese europeo, dicendo che è una brava persona ma ha commesso degli errori. Inoltre, ha dichiarato che avrebbe potuto non partecipare a un vertice se non fosse stato organizzato in Turchia, dove ha un rapporto con un leader locale considerato molto forte.

"Ero molto deluso dalla Nato. Onestamente, se il vertice non si fosse tenuto in Turchia, dove c'è un mio amico - leader e persona molto forte - è possibile che non sarei venuto". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando alla stampa al fianco di Recep Tayyip Erdogan, in apertura del vertice Nato di Ankara. "Abbiamo investito nella Nato: gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato. Con la guerra all'Iran stavo mettendo alla prova gli alleati". "E' una cosa che sicuramente prenderemo in considerazione". Così il presidente americano Donald Trump ha parlato della vendita di caccia F-35 Usa alla Turchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Trump contro gli alleati Nato: "Deluso. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle". E su Meloni: "Brava persona, mi piace ma ha sbagliato"

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Trump Blasts NATO Allies, Says Italy, UK, Germany & France Let Him Down, Calls Spain A 'Horror Show'

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