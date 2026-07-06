Il segretario generale della NATO ha avvertito gli alleati che, se qualcuno non è convinto di aumentare la spesa militare, ci sono mezzi per farlo. Alla vigilia del vertice in Turchia, ha richiesto piani chiari, concreti e credibili per raggiungere gli obiettivi di difesa. Rutte ha sottolineato l'importanza di impegni concreti e ha evidenziato la disponibilità di strumenti per assicurare il rispetto degli accordi.

“Servono piani chiari, concreti e credibili”. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, il segretario generale Mark Rutte ha alzato i toni nei confronti degli alleati chiamati a raggiungere i nuovi obiettivi di spesa per la difesa. Rutte ha ricordato che i 32 Paesi membri hanno concordato di investire il 5% del proprio PIL nella sicurezza: il 3,5% destinato direttamente alla difesa e l’1,5% alle infrastrutture strategiche, come strade, ponti e porti, indispensabili per il rapido dispiegamento di truppe e mezzi in caso di crisi. Ma il percorso non è semplice. Alcuni Stati faticano ancora a raggiungere il precedente obiettivo del 2%, mentre la Spagna sostiene di poter garantire gli impegni assunti con la NATO senza arrivare alla nuova soglia del 5%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - NATO, Rutte avverte gli alleati sulla spesa militare: "Se qualcuno non è convinto, abbiamo i mezzi per farlo"

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Mark Rutte Warns Russia Is Trying To Destabilize Western Balkans During NATO Visit | AC1G

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