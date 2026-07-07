Vertice Nato ad Ankara pronto sostegno a Kiev

Da tv2000.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi ad Ankara è in programma il vertice della Nato. Sul tavolo dei membri dell’Alleanza Atlantica il riarmo, l’industria e gli aiuti a Kiev. Presente anche il Presidente ucraino Zelensky. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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