Vertice Nato ad Ankara pronto sostegno a Kiev
Oggi ad Ankara è in programma il vertice della Nato. Sul tavolo dei membri dell’Alleanza Atlantica il riarmo, l’industria e gli aiuti a Kiev. Presente anche il Presidente ucraino Zelensky. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Vertice Nato ad Ankara, pronto sostegno a Kiev
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