Durante il vertice Nato ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un’offesa che è stata ignorata dalla premier italiana, che ha preferito non rispondere. La diplomazia internazionale si basa su rapporti formali e spesso distaccati, anche quando le dichiarazioni sono provocatorie. La leader italiana ha scelto di non commentare l’attacco, mantenendo un atteggiamento di neutralità. Nessuna reazione ufficiale è stata registrata in risposta alle parole del presidente americano.

Non c'è nulla di meno personale della diplomazia. Un cardine tramandato nei secoli da Machiavelli, Richelieu, Churchill. È quello che si studia nei libri della storia delle relazioni internazionali. Da Atene a Roma, da Parigi a Londra, da Washington a Mosca e Berlino. Il fine giustifica il mezzo, sempre. E il fine è sempre l'interesse della nazione, la ragion di Stato; il mezzo - appunto - una diplomazia cinica e cortese, insegna lo stesso Churchill. Questo prima di Donald J. Trump. Il quale, a 48 ore dal ricevimento a Villa Taverna dove l'ambasciatore americano in Italia - nonché amico stretto del tycoon - aveva sancito la solidità dei rapporti imprescindibili tra Italia e Stati Uniti, ha pubblicato un meme (ovvero una foto associata a una frase) decisamente sopra le righe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Vertice Nato ad Ankara. L'inutile offesa di Trump, Meloni glissa (a ragione)

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