Il vertice Nato svoltosi ad Ankara ha visto i membri impegnati a rinnovare gli accordi sulle spese militari, con alcuni possibili nuovi impegni. Le discussioni si sono concentrate principalmente su questioni di bilancio e collaborazione tra alleati. Il governo ha dichiarato che gli impegni già assunti saranno rispettati, ma resta incerta la posizione dell’amministrazione statunitense, in particolare in vista dell’incontro con il presidente degli Stati Uniti. La presenza e le eventuali dichiarazioni di Washington sono considerate un elemento di incertezza.

Un vertice per rinnovare gli impegni presi sulle spese militari e, forse, per assumerne di nuovi, che non dovrebbe riservare grandi sorprese ma sul quale aleggia sempre l’ incognita Trump, non essendo prevedibile la postura con cui il presidente Usa si presenterà all’appuntamento di Ankara. La premier Giorgia Meloni e il governo italiano continuano a lavorare per preparare il summit Nato del 7 e 8 luglio in Turchia. A ribadirlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che più chiaro non potrebbe essere: “Se vuoi far parte di questa alleanza, devi rispettare gli impegni presi”, ovvero quel 5% del Pil in spese militari entro il 2035. “Noi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Vertice Nato ad Ankara, il governo verso l’incognita Trump. Crosetto: “Gli impegni saranno rispettati”

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NATO Makes Its Move on Trump – Europe Seeks US Realignment

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