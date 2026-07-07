Nel 1996, nel settore ospiti di una partita di calcio, fu esposto un manichino impiccato, un episodio che suscitò scalpore. L'ex presidente di una squadra locale ha dichiarato di aver acquistato un calciatore di colore come Reinaldo per sfidare i pregiudizi razzisti, affermando di voler dimostrare che la città e la tifoseria non erano razziste. In passato, l'ingaggio di un giocatore di colore in questa squadra era considerato impensabile.

C’è stato un tempo in cui l’arrivo di un giocatore di colore al Verona era impensabile: «Volevo dimostrare che la città non era razzista e che non lo era di certo la tifoseria. E presi la mia decisione». A parlare è Alberto Mazzi, che dell’Hellas, trent’anni fa, era il presidente. Fu lui a prendere Reinaldo Rosa dos Santos, attaccante brasiliano, il primo calciatore nero della storia gialloblù. Il Verona era appena stato promosso in Serie A, ma gli ultimi mesi della stagione precedente in B, mentre la squadra volava in alto, erano stati segnati dal caso Ferrier. Maickel il suo nome, centrocampista olandese originario del Suriname che il Verona aveva ingaggiato dal Volendam. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Verona, il calcio e quell’infame manichino impiccato in curva nel 1996. L'ex presidente dell'Hellas: «Sfidai i razzisti comprando Reinaldo il primo giocatore nero»

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