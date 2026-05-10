Verona-Como | a segno Douvikas! Annullato il pari dell' Hellas

Oggi, domenica 10 maggio, alle 12.30, si è disputata la partita tra Verona e Como, con il risultato di 1-0 in favore del Como grazie a un gol di Douvikas. L'Hellas Verona, già retrocessa, aveva pareggiato temporaneamente, ma il gol è stato annullato. La sfida rientra nel calendario di campionato, a due turni dalla fine, prima delle partite contro Parma e Cremonese.

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