Verona-Como | a segno Douvikas! Annullato il pari dell' Hellas
Oggi, domenica 10 maggio, alle 12.30, si è disputata la partita tra Verona e Como, con il risultato di 1-0 in favore del Como grazie a un gol di Douvikas. L'Hellas Verona, già retrocessa, aveva pareggiato temporaneamente, ma il gol è stato annullato. La sfida rientra nel calendario di campionato, a due turni dalla fine, prima delle partite contro Parma e Cremonese.
Oggi, d0menica 10 maggio, alle 12.30, il Como è impegnato a Verona contro l'Hellas già retrocessa. Una sfida di campionato - la penultim prima di quelle con Parma e Cremonese - decisiva al fine di raggiungere lo storico traguardo dell'Europa. Secondo tempo in diretta (Verona 0 - Como 1)88'.🔗 Leggi su Quicomo.it
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