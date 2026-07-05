Galliani ha rivelato che Carnevali sta acquistando un giocatore, ma non ha specificato quale. L’ad della Juventus non era presente al galà di beneficenza “United for Meyer”, evento a cui avrebbe dovuto partecipare. La sua assenza ha suscitato sospetti tra i presenti. Galliani ha confermato che Carnevali è impegnato in un’operazione di mercato, senza fornire dettagli ulteriori.

di Francesco Spagnolo L’assenza di Carnevali al galà di beneficenza “United for Meyer” ha insospettito in molti e Galliani ha spiegato il perché del forfait dell’ad della Juve. La splendida cornice di Villa Alpebella, elegante proprietà di Andrea Bocelli, ha ospitato la settima edizione del galà di beneficenza “ United for Meyer “. L’evento, nato per sostenere l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, si è rapidamente trasformato nel fulcro pulsante delle trattative estive. Nel prestigioso consesso di dirigenti e procuratori spiccavano figure del calibro di Adriano Galliani e Piero Ausilio. Tra una promessa di solidarietà e un accenno di trattativa, l’attenzione dei presenti si è concentrata sull’assenza dell’ultimo minuto: quella di Giovanni Carnevali, ad della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Galliani e il retroscena su Carnevali: «Sta comprando un giocatore, ma non vi dico chi»

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