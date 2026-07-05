Galliani e il retroscena su Carnevali | Sta comprando un giocatore ma non vi dico chi
Galliani ha rivelato che Carnevali sta acquistando un giocatore, ma non ha specificato quale. L’ad della Juventus non era presente al galà di beneficenza “United for Meyer”, evento a cui avrebbe dovuto partecipare. La sua assenza ha suscitato sospetti tra i presenti. Galliani ha confermato che Carnevali è impegnato in un’operazione di mercato, senza fornire dettagli ulteriori.
di Francesco Spagnolo L’assenza di Carnevali al galà di beneficenza “United for Meyer” ha insospettito in molti e Galliani ha spiegato il perché del forfait dell’ad della Juve. La splendida cornice di Villa Alpebella, elegante proprietà di Andrea Bocelli, ha ospitato la settima edizione del galà di beneficenza “ United for Meyer “. L’evento, nato per sostenere l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, si è rapidamente trasformato nel fulcro pulsante delle trattative estive. Nel prestigioso consesso di dirigenti e procuratori spiccavano figure del calibro di Adriano Galliani e Piero Ausilio. Tra una promessa di solidarietà e un accenno di trattativa, l’attenzione dei presenti si è concentrata sull’assenza dell’ultimo minuto: quella di Giovanni Carnevali, ad della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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