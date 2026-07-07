Due residenti a Mestre sono stati salvati da un infarto grazie a un elettrocardiogramma eseguito in farmacia. Dopo il test, sono stati ricoverati d’urgenza per problemi cardiaci. Entrambi hanno ricevuto assistenza medica immediata e sono stati sottoposti a trattamenti ospedalieri. La farmacia aveva offerto il servizio di controllo cardiaco come misura preventiva. Nessuno dei due ha riportato danni permanenti.

Due residenti a Mestre sono stati salvati da seri problemi cardiaci grazie all’elettrocardiogramma effettuato nella stessa farmacia e che ha portato al ricovero di entrambi. È successo il primo luglio alla farmacia «Ai Due Delfini d’Oro» di Mestre: gli utenti hanno chiesto di potersi sottoporre all’esame, una delle tante prestazioni erogate da questi presidi territoriali nell’ambito del progetto «La farmacia dei servizi», stabilizzato dalla legge di bilancio 2026 all’interno del Servizio sanitario nazionale.Il primo paziente presentava difficoltà respiratorie e dolore al petto da qualche giorno e l’elettrocardiogramma ha evidenziato una fibrillazione atriale in corso. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Venezia, due persone salvate dall'infarto grazie all'elettrocardiogramma in farmacia: ricovero d’urgenza dopo l'esame

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