Catania paura per un incendio in una palazzina di via San Gregorio | salvate due persone

Nella serata di ieri a Catania si è sviluppato un incendio in una palazzina di via San Gregorio, un edificio di quattro piani. Le fiamme hanno coinvolto alcune stanze, provocando il rapido intervento dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di spegnimento, due persone sono state salvate e messe in sicurezza. Non si sono registrate vittime, ma l’incendio ha causato danni a parte dell’immobile. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura nella serata di ieri in un edificio di quattro piani. Nella serata di ieri, 17 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per domare un incendio scoppiato all’interno di una palazzina di quattro elevazioni situata in via San Gregorio 65. Le operazioni di soccorso sono scattate rapidamente, con le squadre impegnate nello spegnimento delle fiamme e nella successiva messa in sicurezza dell’intero stabile. Sul posto autobotte, autoscala e squadra specializzata NBCR. Per supportare l’intervento sono stati inviati anche mezzi aggiuntivi provenienti dalla Sede Centrale, tra cui un’autobotte e un’autoscala, oltre a una squadra NBCR specializzata nella gestione di rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, paura per un incendio in una palazzina di via San Gregorio: salvate due persone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catania: incendio a Picanello, evacuato edificio Sullo stesso argomento San Gregorio, incendio in una palazzina in via Pirandello: intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, per un incendio sviluppatosi in un edificio di tre piani,... Merone: incendio in una palazzina dismessa, due persone illeseMerone, 15 marzo 2026 – Due persone trovate all'interno dello stabile abbandonato andato a fuoco. Catania, appartamento in fiamme in via San Gregorio. Gravi ustioni per una donnaUn incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento in via San Gregorio, a Catania. Gravemente ustionata una donna di 80 anni. meridionews.it