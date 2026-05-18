Infarto in classe giovane studente 11enne muore dopo il ricovero in ospedale

Un giovane studente di 11 anni si è sentito male improvvisamente mentre si trovava in classe. I compagni hanno assistito alla scena e hanno immediatamente avvisato gli insegnanti, che hanno chiamato i soccorsi. Il bambino è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato. Purtroppo, nonostante gli interventi medici, l’11enne è deceduto poco dopo il ricovero. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

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