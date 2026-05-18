Infarto in classe giovane studente 11enne muore dopo il ricovero in ospedale

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane studente di 11 anni si è sentito male improvvisamente mentre si trovava in classe. I compagni hanno assistito alla scena e hanno immediatamente avvisato gli insegnanti, che hanno chiamato i soccorsi. Il bambino è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato. Purtroppo, nonostante gli interventi medici, l’11enne è deceduto poco dopo il ricovero. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il malore è arrivato improvviso, tra i banchi di scuola. I compagni lo hanno visto crollare, gli insegnanti hanno subito chiamato i soccorsi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

I sintomi dell'influenza e il ricovero in ospedale: Francesco Tommasini muore a 1 anno dopo il trasferimento d'urgenzaUDINE - All'ospedale Santa Maria della Misericordia, non c'è stato nulla da fare.

Mauro Zuncheddu muore a 22 anni dopo il ricovero in ospedale a Tempio Pausania, la Procura apre un’inchiestaLa Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica e le cause della morte di Mauro Zuncheddu, deceduto a 22 anni...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web