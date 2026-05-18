Infarto in classe giovane studente 11enne muore dopo il ricovero in ospedale
Un giovane studente di 11 anni si è sentito male improvvisamente mentre si trovava in classe. I compagni hanno assistito alla scena e hanno immediatamente avvisato gli insegnanti, che hanno chiamato i soccorsi. Il bambino è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato. Purtroppo, nonostante gli interventi medici, l’11enne è deceduto poco dopo il ricovero. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.
Il malore è arrivato improvviso, tra i banchi di scuola. I compagni lo hanno visto crollare, gli insegnanti hanno subito chiamato i soccorsi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
I sintomi dell'influenza e il ricovero in ospedale: Francesco Tommasini muore a 1 anno dopo il trasferimento d'urgenzaUDINE - All'ospedale Santa Maria della Misericordia, non c'è stato nulla da fare.
Mauro Zuncheddu muore a 22 anni dopo il ricovero in ospedale a Tempio Pausania, la Procura apre un’inchiestaLa Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica e le cause della morte di Mauro Zuncheddu, deceduto a 22 anni...
Quando il rispetto manca in classe: lo sfogo di una giovane maestra Insegnare è una missione che richiede passione, impegno e soprattutto rispetto reciproco. Ma cosa succede quando proprio quel rispetto manca? Akalia, una studentessa di Pedagogia in st - Facebook facebook
Daijiro Kato è deceduto per un'infarto al tronco encefalico alle 0:42 di oggi nel 2003, all'età di soli 26 anni. reddit