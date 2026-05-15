Vela | Germani-Bertuzzi perdono terreno dopo il primo giorno di Gold Fleet ai Mondiali
Durante il primo giorno di competizione dei Campionati Mondiali di vela 2026, disputati sulle acque di Quiberon in Francia, la coppia formata da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi ha visto ridursi il proprio margine di vantaggio nella fase di Gold Fleet. La gara si è svolta nella classe 49erFX, e i risultati ottenuti hanno influito sulla posizione complessiva delle due atlete, che ora dovranno affrontare le prossime prove con maggiori difficoltà.
Inizio contratto per Jana Germani-Giorgia Bertuzzi in occasione del primo giorno di Gold Fleet valido per i Campionati Mondiali 2026 di vela, classe 49erFx, attualmente in scena sulle acque di Quiberon, in Francia. L’equipaggio azzurro nelle regate andate in scena quest’oggi è infatti uscito dalla top 10, a causa di alcune prove difficili. Nello specifico il binomio tricolore ha Il diciannovesimo posto, per poi salire all’ottavo e riascendere al diciottesimo, occupando così la quindicesima piazza con 78.0 punti netti. Più positivo il percorso di Sofia Giunchiglia-Giulia Schio che, con 6-9-14, sono rientrate tra le migliori 20 ottenendo la diciottesima moneta con 80. 🔗 Leggi su Oasport.it
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