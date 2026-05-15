Vela | Germani-Bertuzzi perdono terreno dopo il primo giorno di Gold Fleet ai Mondiali

Durante il primo giorno di competizione dei Campionati Mondiali di vela 2026, disputati sulle acque di Quiberon in Francia, la coppia formata da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi ha visto ridursi il proprio margine di vantaggio nella fase di Gold Fleet. La gara si è svolta nella classe 49erFX, e i risultati ottenuti hanno influito sulla posizione complessiva delle due atlete, che ora dovranno affrontare le prossime prove con maggiori difficoltà.

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