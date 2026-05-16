Vela Ugolini Giubilei mettono la freccia! Ultime due regate decisive per l’oro ai Mondiali Nacra 17

In occasione dei Mondiali 2026 del catamarano misto Nacra 17, le ultime due regate si sono rivelate decisive per la conquista dell’oro. La coppia italiana, composta da un timoniere e una velista, ha completato un intenso inseguimento, riuscendo a salire al primo posto nella classifica generale. Dopo aver gareggiato in diverse prove, i due atleti hanno dimostrato determinazione e capacità tecnica, portando l’Italia a sperare in una medaglia d’oro nella giornata conclusiva della competizione.

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L’Italia continua a sognare in grande grazie a Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che completano un lungo inseguimento e balzano al comando della generale in vista dell’ultima giornata dei Campionati Mondiali 2026 del catamarano misto Nacra 17. Quest’oggi nella baia di Quiberon si sono disputate le tre regate conclusive della flotta Gold, che hanno stabilito i dieci equipaggi ammessi alla Medal Series di domani. Gli azzurri vice-campioni iridati in carica sono andati in progressione, mettendo a referto un 11° posto per poi cambiare passo archiviando una terza ed una prima posizione nelle ultime due prove odierne. UgoliniGiubilei hanno così... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei mettono la freccia! Ultime due regate decisive per l’oro ai Mondiali Nacra 17 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, Ugolini/Giubilei risalgono la classifica ai Mondiali Nacra 17! Azzurri in lotta per l’oroGianluigi Ugolini e Maria Giubilei cambiano marcia dopo una prima giornata opaca (ieri non si è gareggiato per vento forte) ed effettuano una... Vela, Ugolini/Giubilei continuano a rimontare e insidiano Mourniac/Retornaz ai Mondiali Nacra 17Ottime notizie per l’Italia ed in particolare per l’equipaggio composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei al termine della quarta giornata dei... Vela, Ugolini/Giubilei risalgono la classifica ai Mondiali Nacra 17! Azzurri in lotta per l’oroGianluigi Ugolini e Maria Giubilei cambiano marcia dopo una prima giornata opaca (ieri non si è gareggiato per vento forte) ed effettuano una progressione ... oasport.it Vela, Ugolini/Giubilei continuano a rimontare ed insidiano Mourniac/Retornaz ai Mondiali Nacra 17Ottime notizie per l'Italia ed in particolare per l'equipaggio composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei al termine della quarta giornata dei ... oasport.it