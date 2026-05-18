Vela Italia a ridosso delle posizioni di vertice dopo quattro regate agli Europei iQFoil
Le prime quattro regate degli Europei di iQFoil si sono svolte nelle acque di Portimao, in Portogallo. La squadra italiana ha concluso la giornata con una posizione vicina ai primi posti, mentre alcune prove sono state caratterizzate da condizioni variabili che hanno influenzato i risultati. Gli atleti italiani hanno mostrato un buon livello di preparazione, anche se alcune regate sono state condizionate da imprevisti legati al vento. La competizione continua con altre regate previste nei prossimi giorni.
Luci e ombre in casa Italia al termine della giornata d’apertura dei Campionati Europei Open 2026 di iQFoil, in corso nelle acque portoghesi dell’Oceano Atlantico in quel di Portimao. Il day-1 è andato in archivio con lo svolgimento di tutte e quattro le prove previste da programma sia in campo femminile che al maschile, grazie a delle condizioni meteo ottimali per le tavole volanti. Classifica ancora compatta tra le donne, con la cinese Wenqi Li (in gara solo per il Campionato Open, ma non per il titolo europeo) e l’israeliana Tamar Steinberg che condividono la prima posizione a quota 6 punti netti. Fuori dalla top10 le azzurre, con la... 🔗 Leggi su Oasport.it
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