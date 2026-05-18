Vela Italia a ridosso delle posizioni di vertice dopo quattro regate agli Europei iQFoil

Le prime quattro regate degli Europei di iQFoil si sono svolte nelle acque di Portimao, in Portogallo. La squadra italiana ha concluso la giornata con una posizione vicina ai primi posti, mentre alcune prove sono state caratterizzate da condizioni variabili che hanno influenzato i risultati. Gli atleti italiani hanno mostrato un buon livello di preparazione, anche se alcune regate sono state condizionate da imprevisti legati al vento. La competizione continua con altre regate previste nei prossimi giorni.

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