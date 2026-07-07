Il responsabile per gli italiani nel Mondo del Partito Democratico ha espresso sconcerto riguardo alle recenti notizie sulla legge elettorale per la circoscrizione estero. Ha affermato che le forze di centrodestra sembrano avere intenzioni diverse rispetto alla rappresentanza degli italiani all’estero. La dichiarazione è stata diffusa tramite una nota, in cui si sottolinea che la situazione non sorprende, anche se risulta deludente.

“Siamo sconcertati – dichiara in una nota Luciano Vecchi, Responsabile per gli italiani nel Mondo del Partito Democratico – ma, purtroppo, non sorpresi da quanto sta emergendo rispetto alle intenzioni delle forze del centrodestra a riguardo della legge elettorale per la circoscrizione estero. Si sta infatti preannunciando a mezzo stampa – senza però aver avuto ancora il coraggio di presentare proposte formali da sottoporre alla discussione – l’intenzione di abolire le quattro ripartizioni continentali per eleggere gli otto Deputati e i quattro Senatori che devono rappresentare le comunità italiane nel mondo nel Parlamento italiano. “Si propone inoltre – continua Vecchi – di abolire il voto di preferenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Vecchi (Pd): destra contro rappresentanza Italiani all’estero

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Giorgio Cremaschi e Alì Rashid - Palermo - 11 aprile 2002 (audio) - [SUB ENG / ITA]

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