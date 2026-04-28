La destra contro i candidati bengalesi Miah Pd | Propaganda elettorale parlo a tutta la città

Negli ultimi giorni si sono intensificate le polemiche tra alcuni esponenti della destra locale e i candidati bengalesi, con commenti pubblicati sui social e riportati sui media nazionali. Dopo un incontro al cinema Dante e un articolo su un quotidiano di diffusione nazionale, sono iniziati scambi di opinioni e dichiarazioni che hanno coinvolto anche figure di partito e gruppi politici di diversa estrazione. La discussione si concentra su temi legati alla campagna elettorale e alla presenza di candidati di origine bengalese.

Negli ultimi giorni e in particolare dal 26 aprile, dopo un incontro partecipato al cinema Dante e un articolo su Il Giornale, è iniziato sui social e non solo il tam tam di diversi esponenti della destra locale e non (hanno contribuito anche Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, e Anna Maria.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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