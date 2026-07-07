Questa sera a Villa Giraffa nella Tenuta di San Rossore dalle 21, il talk concerto di Vasco Brondi (foto) dal titolo " La musica degli alberi quando non c’è vento " per la rassegna Viviparco in collaborazione con Animali narranti. Sul filo di un dialogo con il regista Lorenzo Garzella, il cantautore emiliano parte dalla sua storia e del suo ultimo libro " Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte per un viaggio nel mondo dell’arte e della musica ", fra reading e canzoni in versione acustica. Un percorso che al tempo stesso accetta e prova ad armonizzare le contraddizioni dell’esistenza, fra terreno e ultraterreno, fra i misteri dell’interconnessione e del flusso creativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vasco Brondi a Villa Giraffa. Canzioni e libri nel Parco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Una Selva di Libri”, gli incontri nel parco di Villa Cesarotti a SelvazzanoNel parco di Villa Cesarotti a Selvazzano si tiene una tappa del tour dei finalisti di un importante premio letterario.

Per Vasco Brondi, l’iperattività è una forma passiva del fareVasco Brondi descrive l’iperattività come una forma passiva del fare, un modo di essere sempre in movimento senza reale coinvolgimento.

Temi più discussi: Vasco Brondi a Villa Giraffa. Canzioni e libri nel Parco; Da Vasco Brondi a Mario Tozzi: il programma di 'ViviParco 2026'; ViviParco: da Vasco Brondi a Mario Tozzi, uniti per le biodiversità; ViviParco 2026 - Pisa.

ViviParco: da Vasco Brondi a Mario Tozzi, uniti per le biodiversitàQuando gli alberi sono musica e raccontano a chi fa del silenzio una virtù. Il festival ViviParco punta decisamente ... msn.com

Vasco Brondi a Villa Ada FestivalCantautore, scrittore, artista introspettivo ed eclettico, Vasco Brondi continua il suo viaggio dedicato al disco Un segno di vita (Carosello Records, 2024). Dopo il tour primaverile in cui ha ... romatoday.it