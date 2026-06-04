Una Selva di Libri gli incontri nel parco di Villa Cesarotti a Selvazzano

Notizia in breve

Nel parco di Villa Cesarotti a Selvazzano si tiene una tappa del tour dei finalisti di un importante premio letterario. La rassegna estiva, chiamata “Una Selva di Libri d’Estate nel Parco”, è organizzata da una giornalista e divulgatrice letteraria e coinvolge incontri e presentazioni di libri. La manifestazione si svolge nell’ambito di un evento consolidato che si svolge anche in altre edizioni.