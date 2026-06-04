Una Selva di Libri gli incontri nel parco di Villa Cesarotti a Selvazzano
Nel parco di Villa Cesarotti a Selvazzano si tiene una tappa del tour dei finalisti di un importante premio letterario. La rassegna estiva, chiamata “Una Selva di Libri d’Estate nel Parco”, è organizzata da una giornalista e divulgatrice letteraria e coinvolge incontri e presentazioni di libri. La manifestazione si svolge nell’ambito di un evento consolidato che si svolge anche in altre edizioni.
Quest’anno “Una Selva di Libri d’Estate nel Parco” (la versione estiva dell’oramai consolidata rassegna letteraria ideata e curata dalla giornalista e divulgatrice letteraria Valentina Berengo per il Comune di Selvazzano Dentro) ospita una tappa del tour dei finalisti del più importante premio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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