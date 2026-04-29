Vasco Brondi descrive l’iperattività come una forma passiva del fare, un modo di essere sempre in movimento senza reale coinvolgimento. Racconta di aver scelto di dedicarsi alla musica dopo aver superato le aspettative di un ambiente lavorativo tradizionale, probabilmente influenzato dalla cultura produttiva del Nord-est. La decisione è arrivata con determinazione, senza alternative, spinto dalla paura di tornare a un mestiere considerato più stabile.

L’arte di rimanere appostati Forse anche perché sono figlio dello stereotipo stacanovista del Nord-est, o per la paura di dover tornare a un “lavoro vero”, appena si è aperta una breccia mi sono lanciato con la forza della disperazione nel mestiere del cantautore, senza lasciarmi vie di fuga. Non mi davo tregua. Giorno e notte, oltre ad accettare ogni impegno, ero preso dal tentativo di rintracciare cose che potessero entrare nelle canzoni. Dopo quattro anni ero a pezzi, e fermarmi è stato inevitabile. Ho letto nell’autobiografia di Bruce Springsteen che i due giorni piú importanti della sua vita sono stati quello in cui ha preso in mano per la prima volta una chitarra e quello in cui ha imparato a posarla.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Per Vasco Brondi, l’iperattività è una forma passiva del fare

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