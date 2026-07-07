Varenna Impone Divieti Estivi | Multe per i Turisti Maleducati

Da temporeale.info 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Varenna ha istituito divieti estivi con multe per i turisti che non rispettano le regole. Durante la stagione, vengono applicate sanzioni per comportamenti maleducati o dannosi nei luoghi pubblici. Le autorità hanno intensificato i controlli e segnalato che le infrazioni vengono punite con multe. La misura mira a tutelare gli spazi condivisi e garantire un soggiorno più ordinato. Nessuna variazione nelle norme di accesso o nelle restrizioni attualmente in vigore.

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Una cartolina che profuma di glicine, il rumore dell’acqua sotto il molo, il sole che picchia sui vicoli. Varenna in estate chiede una cosa semplice: entra con rispetto, esci più leggero. Varenna non è solo una foto sul telefono. È un borgo che vive. Di mattina le barche arrivano una dietro l’altra. Le comitive si sgranano sul lungolago. I residenti si incrociano con chi cerca il punto migliore per un selfie. Qui la convivenza è quotidiana, non un’eccezione. C’è chi viene per una nuotata, chi per un gelato, chi per una proposta di matrimonio davanti alla ringhiera rossa. Tutti, però, condividono lo stesso spazio: panchine, scalinate, piazzette. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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