Varenna Impone Divieti Estivi | Multe per i Turisti Maleducati

Notizia in breve

Varenna ha istituito divieti estivi con multe per i turisti che non rispettano le regole. Durante la stagione, vengono applicate sanzioni per comportamenti maleducati o dannosi nei luoghi pubblici. Le autorità hanno intensificato i controlli e segnalato che le infrazioni vengono punite con multe. La misura mira a tutelare gli spazi condivisi e garantire un soggiorno più ordinato. Nessuna variazione nelle norme di accesso o nelle restrizioni attualmente in vigore.