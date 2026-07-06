L' estate dei divieti arriva anche a Varenna
A Varenna, recentemente è stato introdotto un nuovo regolamento di polizia urbana che prevede sanzioni fino a 200 euro per chi cammina a torso nudo. La misura è stata adottata per regolamentare il comportamento dei turisti e mantenere l'ordine nella località. La decisione è stata comunicata alle autorità locali e si applica immediatamente, con controlli in corso per far rispettare le nuove disposizioni.
A Varenna, se si passeggia a torso nudo si rischia una sanzione fino a 200 euro. Da qualche giorno la perla lecchese del Lago di Como ha varato un nuovo regolamento di polizia urbana per fronteggiare i turisti cafoni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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