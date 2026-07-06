L' estate dei divieti arriva anche a Varenna

Notizia in breve

A Varenna, recentemente è stato introdotto un nuovo regolamento di polizia urbana che prevede sanzioni fino a 200 euro per chi cammina a torso nudo. La misura è stata adottata per regolamentare il comportamento dei turisti e mantenere l'ordine nella località. La decisione è stata comunicata alle autorità locali e si applica immediatamente, con controlli in corso per far rispettare le nuove disposizioni.