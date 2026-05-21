Prevenzione incendi estivi | regole divieti e multe per chi brucia senza autorizzazione
Con l’arrivo dell’estate, si registra un aumento notevole dei rischi di incendi naturali e dolosi. Le autorità hanno stabilito norme specifiche con divieti e sanzioni per chi effettua bruciature senza autorizzazione. È vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali in determinate zone e periodi dell’anno. Le multe possono essere elevate e le sanzioni applicate anche a chi viola le restrizioni durante le giornate più calde. Le misure sono state adottate per prevenire incendi e tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica.
SAN MICHELE SALENTINO - L'arrivo dell'estate porta con sé, oltre al caldo, un aumento significativo del rischio incendi. In questo contesto, l'Amministrazione comunale di San Michele Salentino richiama l'attenzione sulla necessità di massima cautela nelle operazioni di abbruciamento di stoppie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
What Fire Restrictions Come With California Camping Permits
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