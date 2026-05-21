Prevenzione incendi estivi | regole divieti e multe per chi brucia senza autorizzazione

Con l’arrivo dell’estate, si registra un aumento notevole dei rischi di incendi naturali e dolosi. Le autorità hanno stabilito norme specifiche con divieti e sanzioni per chi effettua bruciature senza autorizzazione. È vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali in determinate zone e periodi dell’anno. Le multe possono essere elevate e le sanzioni applicate anche a chi viola le restrizioni durante le giornate più calde. Le misure sono state adottate per prevenire incendi e tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica.

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