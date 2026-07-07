Un bambino di 9 anni è morto dopo essersi sentito male vicino alla spiaggia. Un medico della struttura ha tentato di rianimarlo, ma senza successo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato il decesso. La spiaggia è stata temporaneamente chiusa e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del malore.

Il bambino si sarebbe sentito male vicino alla spiaggia. Sul posto un medico della struttura ha provato a rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare Quella che doveva una semplice vacanza in famiglia si è trasformata in una tragedia quando all’interno di un residence a Valle Dell’Erica, nel territorio si Santa Teresa Gallura,un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina a causa di un malore. Un drammatico evento che, secondo le prime notizie, si sarebbe consumato vicino alla spiaggia La Licciola. Precisamente il piccolo si sarebbe sentito male intorno alle11:00 e nel resort dove alloggiava insieme alla famiglianel nord-est della Sardegna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valle Dell’Erica, bimbo di 9 anni muore per malore

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