Valle Dell’Erica bimbo di 9 anni muore per malore

Da ildifforme.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 9 anni è morto dopo essersi sentito male vicino alla spiaggia. Un medico della struttura ha tentato di rianimarlo, ma senza successo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato il decesso. La spiaggia è stata temporaneamente chiusa e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del malore.

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Il bambino si sarebbe sentito male vicino alla spiaggia. Sul posto un medico della struttura ha provato a rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare Quella che doveva una semplice vacanza in famiglia si è trasformata in una tragedia quando all’interno di un residence a Valle Dell’Erica, nel territorio si Santa Teresa Gallura,un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina a causa di un malore. Un drammatico evento che, secondo le prime notizie, si sarebbe consumato vicino alla spiaggia La Licciola. Precisamente il piccolo si sarebbe sentito male intorno alle11:00 e nel resort dove alloggiava insieme alla famiglianel nord-est della Sardegna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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