Malore in casa muore bimbo di 3 anni

Un bambino di tre anni, nato a Reggio Emilia da famiglia di origine pakistana, è deceduto dopo aver accusato un malore nella propria abitazione. L'evento si è verificato a Luzzara, nel corso di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita del bambino. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause del decesso.

Luzzara (Reggio Emilia), 22 aprile 2026 – Non ce l’ha fatta il piccolo Zeeshan, il bimbo di tre anni, nato a Reggio da famiglia di origine pakistana. Otto giorni fa il grave malore nella abitazione di viale Filippini a Luzzara. Inutili le terapie di rianimazione a cui era stato sottoposto all’ospedale di Bergamo. Ieri notte il decesso del bambino, Zeesham Mohammad Adrees, portando lutto nella comunità. Ieri nell’appartamento al primo piano del condominio ’Libero’ molti gli amici italiani e connazionali a portare solidarietà a papà Ashraf Adrees, a mamma Bibi Maryam e alle due sorelle maggiori del bambino. Zeeshan aveva problemi all’udito, ma a provocare il malore sarebbe stato un problema cardiaco, forse un’aritmia, che si è manifestata nella serata del 14 aprile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore in casa, muore bimbo di 3 anni Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli Notizie correlate Bimbo di 3 anni muore dopo un malore in casa: tragedia nel VenezianoUna tragedia si è consumata nella serata di martedì 17 marzo, quando un bambino di tre anni è morto dopo aver accusato un improvviso malore nella... Malore in casa, muore donna di 47 anniÈ un dramma che lascia senza parole quello consumatosi nella frazione La Lucca, popolosa località di Monte San Giovanni Campano paese in provincia di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Malore in casa, muore bimbo di 3 anni; Malore in casa nella notte, Gabriele muore a 50 anni; Morto lo storico parrucchiere Rolando Tardella: è stato stroncato da un malore in casa; Macerata, malore in casa: muore a 66 anni il parrucchiere Rolando Tardella. Malore in casa, muore bimbo di 3 anniLuzzara (Reggio Emilia), 22 aprile 2026 – Non ce l’ha fatta il piccolo Zeeshan, il bimbo di tre anni, nato a Reggio da famiglia di origine pakistana. Otto giorni fa il grave malore nella abitazione di ... ilrestodelcarlino.it Malore in casa nella notte, Gabriele muore a 50 anniGabriele De Robertis, avrebbe compiuto fra poche settimane 50 anni e da un paio era rientrato a Grosseto dopo aver lavorato nel nord Italia nel settore della moda, soprattutto con ’Zara’ e ’Guess’. To ... lanazione.it Giuliano Chiaro, il dottore ha un malore mentre visita una paziente e muore. La figlia: «Stava bene, una fine inaspettata» - facebook.com facebook Malore in bici a Erbusco, gravissimo un 64enne di Stezzano: soccorso con l’elisoccorso x.com