Bimbo norvegese di 9 anni morto nel residence a Valle Dell' Erica in Sardegna dopo un malore soccorsi inutili
Un bambino di 9 anni proveniente dalla Norvegia è deceduto nel residence di Valle Dell'Erica in Sardegna dopo aver accusato un malore. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La morte è avvenuta durante il soggiorno nella struttura. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Tragedia a Valle Dell'Erica, in Sardegna: un bimbo norvegese di 9 anni è morto in seguito a un malore che lo ha colpito all’interno del residence. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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