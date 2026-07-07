Bimbo norvegese di 9 anni morto nel residence a Valle Dell' Erica in Sardegna dopo un malore soccorsi inutili

Da virgilio.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 9 anni proveniente dalla Norvegia è deceduto nel residence di Valle Dell'Erica in Sardegna dopo aver accusato un malore. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La morte è avvenuta durante il soggiorno nella struttura. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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Tragedia a Valle Dell'Erica, in Sardegna: un bimbo norvegese di 9 anni è morto in seguito a un malore che lo ha colpito all’interno del residence. 🔗 Leggi su Virgilio.it

bimbo norvegese di 9 anni morto nel residence a valle dell erica in sardegna dopo un malore soccorsi inutili
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