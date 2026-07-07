Bimbo norvegese di 9 anni morto nel residence a Valle Dell' Erica in Sardegna dopo un malore soccorsi inutili

Notizia in breve

Un bambino di 9 anni proveniente dalla Norvegia è deceduto nel residence di Valle Dell'Erica in Sardegna dopo aver accusato un malore. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La morte è avvenuta durante il soggiorno nella struttura. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.