Venerdì 10 luglio, Valerio Scanu ha ripreso a trasmettere in radio il brano “Zingara”, tratto dal suo nuovo album “Il mio Sanremo”. Il pezzo è disponibile in formato fisico, come CD e vinile, e anche in digitale, distribuito da NatyLoveYouADA Music Italy. La canzone fa parte di un progetto discografico che raccoglie i brani presentati in occasione del Festival di Sanremo.

ph. by Serafino Giacone ROMA – Da venerdì 10 luglio Valerio Scanu torna in radio con “Zingara”, brano tratto da “Il mio Sanremo”, il suo nuovo album, disponibile in fisico, cd, vinile e in digitale (NatyLoveYouADA Music Italy). “Avevo preannunciato che questo progetto non è solo un disco, ma uno spettacolo – afferma Valerio Scanu – che sto già portando in tutta Italia, per raccontare con la musica il mio percorso artistico e umano. Con grande rispetto ho voluto rivisitare alcuni dei classici più importanti della musica italiana che fanno parte della mia vita e inserire “A parte Te” unico inedito”. Questa è la tracklist dell’album: “Spunta la Luna dal monte” feat. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Valerio Scanu torna in radio con “Zingara” brano tratto da “Il mio Sanremo”

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