Valerio Scanu invisibile in The 50 il montaggio premia chi fa più casino e lui si è infastidito

Valerio Scanu si sarebbe lamentato per lo scarso spazio nelle prime quattro puntate di The 50. Secondo fonti vicine al cast, il cantante si è infastidito nel notare che il montaggio privilegia sempre gli stessi volti, premiando chi crea più caos. La sua opinione riguarda la rappresentazione dei partecipanti e il modo in cui vengono mostrati nel programma.

Valerio Scanu sarebbe infastidito per lo scarso spazio nel montaggio di The 50: secondo fonti vicine al cast, il cantante si è lamentato di vedere sempre gli stessi volti nelle prime quattro puntate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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