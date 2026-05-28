È stato pubblicato il video di “… e si dice addio!”, un brano con testo inedito scritto da Valerio Negrini e interpretato dai Fantastic Fly, una tribute band dei Pooh. La canzone è disponibile in radio e in formato digitale. La pubblicazione segue l’uscita della traccia e rappresenta una delle iniziative per celebrare il repertorio dei Pooh attraverso interpretazioni di band dedicate. Il video è stato realizzato e condiviso online, senza ulteriori dettagli sul contenuto visivo.

ph. by Felice Stefano Guidi MILANO – È uscito il video di “. e si dice addio!” il brano, con testo inedito di Valerio Negrini, interpretato dai Fantastic Fly, official tribute band dei mitici Pooh, in radio e disponibile in digitale. Questo brano, personificante ed intimo, lancia un messaggio per dire che l’amore non è eterno ma si rigenera sempre basta cercare fuori dal nucleo in cui si adagiava l’amore finito. Il titolo è stato scelto tra le parole che compongono il testo come momento di rottura. Il brano è nato dal favoloso testo inedito di Valerio Negrini, paroliere dei più grandi successi dei Pooh. Il video è stato pensato per mettere in evidenza la band con le sue caratteristiche ed i suoi componenti, elementi imprescindibili per il fare creativo comune ed è stato girato a Milano presso il Cross+Studio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “…e si dice addio!”: il brano, con testo inedito di Valerio Negrini, interpretato dai Fantastic Fly (tribute Pooh)

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