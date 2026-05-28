…e si dice addio! | il brano con testo inedito di Valerio Negrini interpretato dai Fantastic Fly tribute Pooh

Da lopinionista.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato pubblicato il video di “… e si dice addio!”, un brano con testo inedito scritto da Valerio Negrini e interpretato dai Fantastic Fly, una tribute band dei Pooh. La canzone è disponibile in radio e in formato digitale. La pubblicazione segue l’uscita della traccia e rappresenta una delle iniziative per celebrare il repertorio dei Pooh attraverso interpretazioni di band dedicate. Il video è stato realizzato e condiviso online, senza ulteriori dettagli sul contenuto visivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ph. by Felice Stefano Guidi MILANO – È uscito il video di “. e si dice addio!” il brano, con testo inedito di Valerio Negrini, interpretato dai Fantastic Fly, official tribute band dei mitici Pooh, in radio e disponibile in digitale. Questo brano, personificante ed intimo, lancia un messaggio per dire che l’amore non è eterno ma si rigenera sempre basta cercare fuori dal nucleo in cui si adagiava l’amore finito. Il titolo è stato scelto tra le parole che compongono il testo come momento di rottura. Il brano è nato dal favoloso testo inedito di Valerio Negrini, paroliere dei più grandi successi dei Pooh. Il video è stato pensato per mettere in evidenza la band con le sue caratteristiche ed i suoi componenti, elementi imprescindibili per il fare creativo comune ed è stato girato a Milano presso il Cross+Studio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

8230e si dice addio il brano con testo inedito di valerio negrini interpretato dai fantastic fly tribute pooh
© Lopinionista.it - “…e si dice addio!”: il brano, con testo inedito di Valerio Negrini, interpretato dai Fantastic Fly (tribute Pooh)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Per sempre sì IN SICILIANO (Sal Da Vinci) SANREMO 2026

Video Per sempre sì ?? IN SICILIANO (Sal Da Vinci) SANREMO 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mondiali 2026, inno di Shakira "Dai dai" suona come una beffa per l'Italia non qualificata: cosa dice il testo

Leggi anche: "Testo non finito e testo inedito", a Perugia Graziella Chiarcossi, la cugina e custode dell'opera di Pier Paolo Pasolini

Argomenti più discussi: In anteprima il video … e si dice addio! dei Fantastic Fly; Ue, Lagarde: richiesta scostamento Italia? Attenerci alle regole | Libero Quotidiano.it.

valerio negrini e si dice addioe si dice addio!: il brano, con testo inedito di Valerio Negrini, interpretato dai Fantastic Fly (tribute Pooh)MILANO – È uscito il video di … e si dice addio! il brano, con testo inedito di Valerio Negrini, interpretato dai Fantastic Fly, official tribute band dei mitici Pooh, in radio e disponibile in ... lopinionista.it

In anteprima il video ... e si dice addio! dei Fantastic FlyMilano, 25 mag. (askanews) - In anteprima il video ...e si dice addio! il brano, con testo inedito di Valerio Negrini, interpretato dai Fantastic Fly, official tribute band dei mitici Pooh. Questo ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web