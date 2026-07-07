Il patrimonio di Valentino a una fondazione la scoperta nel testamento Le ville il castello lo yacht e il denaro | chi sono i beneficiari

Nel testamento è stato scoperto che il patrimonio di Valentino è stato destinato a una fondazione. Tra i beni inclusi ci sono ville, un castello, uno yacht e denaro. La destinazione finale di questi beni è stata rivelata attraverso il documento, che indica i beneficiari. La proprietà si trova a Vaduz, capitale del Liechtenstein. La scoperta è avvenuta presso un indirizzo specifico della città, dove si trovano le risposte a mesi di rumors e speculazioni.

A Heiligkreuz 6, indirizzo di Vaduz, capitale del Liechtenstein, si trova oggi la risposta a una domanda che circolava da mesi: dove è finito il patrimonio di Valentino Garavani? Lo stilista, morto a 93 anni il 19 gennaio 2026 senza eredi legittimi, aveva piena facoltà di decidere a chi lasciare yacht, ville, opere d’arte (tra cui pezzi di Picasso e Andy Warhol ), un castello in Francia e conti esteri, compreso quello alla Coutts & Company, la banca privata che fu anche della regina Elisabetta. Come ha ricostruito Mario Gerevini sul Corriere della Sera, il 29 marzo 2023 Valentino aveva consegnato il proprio testamento al notaio svizzero Rolf Schneider, a Gstaad, scegliendo così la legge elvetica per la successione. 🔗 Leggi su Open.online

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