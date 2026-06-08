tenere aperte le scuole in estate non significa trasformarle in parcheggi

Le scuole rimaste aperte durante l’estate non sono diventate parcheggi, come spesso si pensa. Sono state utilizzate come spazi sicuri per bambini e ragazzi, che hanno potuto trascorrere il tempo insieme in ambienti controllati. Nessuna attività di parcheggio o abbandono è stata segnalata. La presenza di studenti e personale scolastico ha garantito un ambiente protetto, senza che le strutture siano state trasformate in depositi o spazi di altro tipo.

Articolo. Le scuole aperte in estate sono un luogo sicuro dove i bambini possono trascorrere tempo di qualità con i coetanei. I parcheggi sono altri: la televisione, lo smartphone, la solitudine, l’abbandono Che qualcosa non vada nel modo in cui è organizzata l’estate dei bambini italiani ce lo raccontiamo ogni anno. Oltre tre mesi senza scuola sono insostenibili per la maggior parte delle famiglie italiane. È un dato di fatto che viene ancora oggi trattato come un problema individuale («Devi imparare a organizzarti», «Se non puoi permetterti di badare ai tuoi figli facevi meglio a non farli» e l’onnipresente: «La scuola non è un parcheggio») quando invece è un problema sociale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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