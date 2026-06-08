Tenere aperte le scuole in estate non significa trasformarle in parcheggi
Le scuole rimaste aperte durante l’estate non sono diventate parcheggi, come spesso si pensa. Sono state utilizzate come spazi sicuri per bambini e ragazzi, che hanno potuto trascorrere il tempo insieme in ambienti controllati. Nessuna attività di parcheggio o abbandono è stata segnalata. La presenza di studenti e personale scolastico ha garantito un ambiente protetto, senza che le strutture siano state trasformate in depositi o spazi di altro tipo.
Articolo. Le scuole aperte in estate sono un luogo sicuro dove i bambini possono trascorrere tempo di qualità con i coetanei. I parcheggi sono altri: la televisione, lo smartphone, la solitudine, l’abbandono Che qualcosa non vada nel modo in cui è organizzata l’estate dei bambini italiani ce lo raccontiamo ogni anno. Oltre tre mesi senza scuola sono insostenibili per la maggior parte delle famiglie italiane. È un dato di fatto che viene ancora oggi trattato come un problema individuale («Devi imparare a organizzarti», «Se non puoi permetterti di badare ai tuoi figli facevi meglio a non farli» e l’onnipresente: «La scuola non è un parcheggio») quando invece è un problema sociale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
A Taste of Life | COMEDY | Full Movie in English
Notizie e thread social correlati
Scuole aperte d’estate in Emilia-Romagna, l’assessora: “Aiuto per i genitori, non parcheggi per ragazzi”Dal 31 agosto al 14 settembre, alcune scuole primarie dell’Emilia-Romagna resteranno aperte per attività sportive e laboratori prima dell’inizio...
Prefetto di Napoli: “Scuole aperte fino a sera per tenere lontano i ragazzi dalla strada”Il prefetto di Napoli ha annunciato l’avvio di un progetto che prevede l’apertura delle scuole fino a sera.
Temi più discussi: Tenere aperte le scuole in estate non significa trasformarle in parcheggi; Scuole aperte d’estate, soluzione o propaganda? La vostra opinione; Le mamme attiviste sulla scuola aperta d'estate: Il vero 'parcheggio' è tenere gli studenti sul divano davanti alla TV senza alternative; Allerta meteo, i Comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole.
Parlano di tenere le scuole aperte d’estate, ma si rendono conto che in Sicilia molte scuole non sono attrezzate per affrontare il caldo estremo? - Facebook facebook
Tenere aperte le scuole in estate non significa trasformarle in parcheggiC he qualcosa non vada nel modo in cui è organizzata l’estate dei bambini italiani ce lo raccontiamo ogni anno. Oltre tre mesi senza scuola sono insostenibili per la maggior parte delle famiglie itali ... ecodibergamo.it
Covid, Miozzo: Cts voleva tenere le scuole aperte, decise Speranza/ Io ero terrorizzato dalla DadIl Comitato tecnico scientifico (Cts) voleva tenere le scuole aperte durante l’emergenza Covid, ma fu l’allora ministro della Salute Roberto Speranza a decidere la chiusura. A rivelarlo è Agostino ... ilsussidiario.net