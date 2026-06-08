Tenere aperte le scuole in estate non significa trasformarle in parcheggi

Da ecodibergamo.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le scuole rimaste aperte durante l’estate non sono diventate parcheggi, come spesso si pensa. Sono state utilizzate come spazi sicuri per bambini e ragazzi, che hanno potuto trascorrere il tempo insieme in ambienti controllati. Nessuna attività di parcheggio o abbandono è stata segnalata. La presenza di studenti e personale scolastico ha garantito un ambiente protetto, senza che le strutture siano state trasformate in depositi o spazi di altro tipo.

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Articolo. Le scuole aperte in estate sono un luogo sicuro dove i bambini possono trascorrere tempo di qualità con i coetanei. I parcheggi sono altri: la televisione, lo smartphone, la solitudine, l’abbandono Che qualcosa non vada nel modo in cui è organizzata l’estate dei bambini italiani ce lo raccontiamo ogni anno. Oltre tre mesi senza scuola sono insostenibili per la maggior parte delle famiglie italiane. È un dato di fatto che viene ancora oggi trattato come un problema individuale («Devi imparare a organizzarti», «Se non puoi permetterti di badare ai tuoi figli facevi meglio a non farli» e l’onnipresente: «La scuola non è un parcheggio») quando invece è un problema sociale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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