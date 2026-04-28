Prefetto di Napoli | Scuole aperte fino a sera per tenere lontano i ragazzi dalla strada

Da teleclubitalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto di Napoli ha annunciato l’avvio di un progetto che prevede l’apertura delle scuole fino a sera. L’obiettivo è offrire agli studenti un’alternativa alla strada, coinvolgendoli in attività extrascolastiche oltre l’orario scolastico normale. La proposta mira a mantenere i ragazzi più a lungo all’interno delle strutture scolastiche, combinando le lezioni con iniziative che si svolgono in orari serali.

Un progetto per tenere gli studenti a scuola più a lungo, affiancando alle attività didattiche anche iniziative extrascolastiche fino alle ore serali. È la proposta avanzata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto nella chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, nell’area orientale della città, e condivisa da tutti i partecipanti. "L’idea di fondo che ho proposto e che è stata condivisa da tutti - ha detto il prefetto di Bari - è che noi dobbiamo avere sempre a cuore la situazione scolastica e dobbiamo fare di tutto perché gli studenti restino a scuola quanto più tempo possibile.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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