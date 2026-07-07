vacanze e furti in casa le manovre anti ladro

Durante le ferie estive, molte abitazioni sono state bersaglio di furti. Le persone che partono lasciano le case vuote, facilitando le azioni dei ladri. I quartieri più affollati si stanno svuotando, con parcheggi che si stanno liberando. Le autorità hanno segnalato un aumento di tentativi di furto nelle case lasciate incustodite durante questo periodo. Non sono stati comunicati dettagli su interventi specifici o misure di sicurezza adottate.

Le ferie estive dei romani sono ormai iniziate. La città, giorno dopo giorno, si sta iniziando a svuotare. I parcheggi nei quartieri più caotici si stanno liberando. Tutti «sintomi» che da una parte vengono apprezzati dai cittadini che restano nella Capitale, ma che non restano indifferenti ai criminali, i cosiddetti «topi d'appartamento». Sì, perché sono proprio loro che rendono le vacanze dei romani un incubo, con l'ansia di tornare a casa e trovarla svuotata. E proprio in questo periodo estivo, tutte le forze dell'ordine hanno aumentato i controlli per combattere gli «acrobati» dei furti nelle abitazioni. L'ultimo episodio, sventato, è avvenuto alla Romanina, dove in pieno giorno i carabinieri hanno arrestato per tentato furto tre georgiani, tutti in Italia senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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