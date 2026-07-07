In Brianza, si registrano in media undici furti in casa al giorno. Nel 2025, nella provincia di Monza sono state svaligiate quasi 4.000 abitazioni, posizionandosi al terzo posto in Lombardia. Con l’arrivo delle vacanze, molti residenti si sono organizzati con i vicini per rafforzare la vigilanza e prevenire i furti. I dati sono stati diffusi dall’istituto di ricerca EMG, in uno studio commissionato da Facile.

Monza, 7 luglio 2026 - Undici furti in casa ogni giorno in Brianza. La provincia di Monza con le sue 3.961 abitazioni svaligiate nel 2025 si posiziona al terzo posto in Lombardia secondo i dati dell'istituto di ricerca EMG che riguardano uno studio commissionato da Facile.it. Al primo posto Milano con 9.451, seguita da Brescia con 4.680. A seguire la provincia di Monza e Brianza, quella di Varese (3.698). In quinta posizione Bergamo (3.589), quindi Como (2.709), Pavia (1.925), Lecco (1.260), Mantova (1.258), Cremona (993), Lodi (601) e Sondrio (208). Numeri preoccupanti per un fenomeno che non conosce soste e che desta ancora più allarme ora in vista dell'arrivo delle vacanze estive, quando anche i brianzoli dovranno lasciare le loro abitazioni per godersi qualche giorno di meritate ferie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Brianza undici furti in casa al giorno. E con l’arrivo delle vacanze ci si organizza con i vicini

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