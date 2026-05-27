Furti in serie in un' abitazione e attività commerciali | la videosorveglianza incastra il ladro

Un uomo è stato identificato come presunto responsabile di numerosi furti avvenuti in abitazioni e negozi della zona. Le indagini della polizia si sono concentrate sulle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di raccogliere immagini utili a riconoscere il sospettato. L'indagine, ancora in corso, ha portato all'analisi di diversi filmati e alla successiva individuazione del soggetto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure cautelari o arresti.

Furti in serie in abitazione e attività commerciali. L'attività investigativa del commissariato di polizia di Gaeta ha permesso di individuare il presunto responsabile di diversi episodi consumati sul territorio grazie all'analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Furbetti del cartellino nella sanità: «Timbravano e lasciavano il reparto»

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