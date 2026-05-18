Negli ultimi tempi si è diffuso un nuovo modo di organizzare le vacanze, che combina lo scambio di abitazioni con il pet sitting. Le persone mettono a disposizione la propria casa e, in cambio, si affidano a qualcun altro per prendersi cura dei propri animali domestici mentre sono via. Questa tendenza permette di combinare il desiderio di viaggiare con la tutela degli animali, creando un sistema che coinvolge proprietari di case e pet sitter in modo diretto e reciproco.

Lo scambio-casa, che era sembrato rivoluzionario qualche decennio fa grazie a piattaforme molto frequentate dagli utenti come HomeExchange, si è ulteriormente evoluto affiancato dal cosiddetto house-sitting, cioè la possibilità, sempre tramite piattaforma, di affidare la nostra casa per un periodo più o meno lungo a qualcuno disposto ad accudire durante il soggiorno i nostri animali domestici. Con attenzione e cura, ovviamente, ma anche con affetto. Una formula nata anni fa ma oggi diventata una delle tendenze più forti del turismo esperienziale e slow travel. Viaggiatrici solitarie ma amanti degli animali A trainare il settore è soprattutto una nuova generazione di viaggiatrici indipendenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Scambio casa con pet sitting: l'incontro perfetto tra vacanze e cura di cani e gatti

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A Garota Que Sempre Esperou… Finalmente Desistiu

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