Le spese per le vacanze con cani e gatti raggiungono i 9,5 miliardi di euro, coinvolgendo circa 16,5 milioni di animali considerati come figli delle famiglie. Questi dati evidenziano come le preferenze di viaggio siano cambiate, con molte famiglie che ora pianificano le proprie ferie includendo i pet, scegliendo strutture e itinerari che accolgono anche gli animali domestici.

Una volta erano le vacanze pensate per i bambini a orientare le scelte delle famiglie. Oggi, invece, sempre più italiani organizzano viaggi, hotel e itinerari mettendo al centro cani e gatti. Il turismo pet friendly non è più una semplice nicchia, ma un fenomeno sociale ed economico che sta rivoluzionando il modo di viaggiare, generando un mercato che vale già quasi 10 miliardi di euro. Eppure, nonostante la crescita continua della domanda, molte strutture ricettive e destinazioni sembrano ancora impreparate ad accogliere quella che ormai viene considerata una vera e propria nuova categoria di viaggiatori, gli animali domestici, diventati a tutti gli effetti membri della famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le vacanze con cani e gatti valgono 9,5 miliardi: 16,5 milioni i pet “figli” delle famiglie

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