Va in vacanza in Sardegna con la famiglia poi il malore improvviso | bimbo di 9 anni muore in un resort a Santa Teresa Gallura

Da notizieaudaci.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 9 anni è deceduto nel resort Valle dell’Erica a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, durante una vacanza con la famiglia. Il decesso è avvenuto nella mattinata, dopo un improvviso malore. La famiglia ha richiesto l’intervento dei soccorsi, ma non è stato possibile salvare il bambino. Sul luogo sono intervenuti i medici e le forze dell’ordine per accertare le cause del decesso. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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La tragedia nella mattinata a Valle dell’Erica. Una vacanza estiva si è trasformata in un dramma a Santa Teresa Gallura, nel nord della Sardegna. Un bambino di 9 anni, di nazionalità norvegese, è morto nella mattinata di martedì 7 luglio dopo aver accusato un improvviso malore all’interno del resort Valle dell’Erica, dove soggiornava insieme ai genitori. L’allarme è scattato intorno alle 11, quando il piccolo si è sentito male mentre si trovava nella struttura ricettiva, nei pressi della spiaggia della Licciola. La situazione è apparsa subito gravissima. Inutili i tentativi di rianimazione del medico e del 118. I primi a intervenire sono stati il medico presente nel resort, che ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, e il personale della struttura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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