Sardegna bimbo norvegese di 9 anni morto per malore improvviso a Santa Teresa Gallura vicino alla spiaggia
Un bambino norvegese di 9 anni è deceduto questa mattina a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, dopo un malore improvviso. Si trovava nel residence Valle Dell’Erica, vicino alla spiaggia. I soccorsi del medico e del 118 sono stati inutili. La vittima si è sentita male sul posto, ma non è stato possibile salvargli la vita. La morte è avvenuta all’interno della struttura.
Il bambino si è sentito male a Valle Dell’Erica, inutili i soccorsi del medico e del 118 Chon in Sardegna: un bambino norvegese di 9 anni è morto nella mattinata di oggi all’interno di un residence a Valle Dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord-est della Sardegna. I socc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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