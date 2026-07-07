sardegna bimbo norvegese di 9 anni morto per malore improvviso a santa teresa gallura vicino alla spiaggia

Notizia in breve

Un bambino norvegese di 9 anni è deceduto questa mattina a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, dopo un malore improvviso. Si trovava nel residence Valle Dell’Erica, vicino alla spiaggia. I soccorsi del medico e del 118 sono stati inutili. La vittima si è sentita male sul posto, ma non è stato possibile salvargli la vita. La morte è avvenuta all’interno della struttura.