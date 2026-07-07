bimbo di 9 anni muore per un malore in un residence a santa teresa gallura vani i tentativi di rianimarlo

Notizia in breve

Un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina in un residence a Valle Dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura. Il bambino ha accusato un malore e nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto. L'intervento dei soccorritori è stato immediato, ma non è stato possibile salvarlo. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso.