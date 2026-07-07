Bimbo di 9 anni muore per un malore in un residence a Santa Teresa Gallura vani i tentativi di rianimarlo
Un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina in un residence a Valle Dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura. Il bambino ha accusato un malore e nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto. L'intervento dei soccorritori è stato immediato, ma non è stato possibile salvarlo. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso.
Un bambino di 9 ann i di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all’interno di un residence a Valle Dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord est della Sardegna. secondo le prime notizie, il piccolo, che si trovava vicino alla spiaggia La Licciola, si sarebbe sentito male. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso e il personale del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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#Sardegna Un bimbo norvegese di 9 anni è morto stamattina in un residence a Santa Teresa Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male. Il medico della struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo ma c'è stato nulla da fare. Sul posto anche l'elisocco x.com
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