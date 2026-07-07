USA-Belgio | confermate le formazioni per la sfida degli ottavi di finale della Coppa del Mondo

Gli Stati Uniti affronteranno il Belgio questa sera negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. Le formazioni sono state confermate e non ci sono variazioni rispetto alle ultime comunicazioni ufficiali. La partita si svolgerà in un clima di tensione, con alcune controversie riguardanti le modalità di qualificazione delle due squadre. Entrambe le nazionali hanno comunicato le proprie rose, senza ulteriori modifiche all’ultimo minuto. La sfida si gioca in un impianto sportivo con capacità di circa 80.000 spettatori.

2026-07-07 00:35:00 Ecco quanto riportato poco fa: Stasera gli Stati Uniti affronteranno il Belgio in circostanze controverse negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Entrambe le squadre stanno cercando di assicurarsi un posto nei quarti di finale, e la nazione ospitante sembrava destinata a farlo senza l’attaccante Folarin Balogun fino a ieri. Ma incredibilmente, la FIFA ha sospeso la squalifica di una partita che Balogun avrebbe dovuto scontare nell’ultimo turno a eliminazione diretta. Adesso gli Stati Uniti avranno una squadra al completo e potranno confrontarsi faccia a faccia con i Red Devils. Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra proprio qui su 101GreatGoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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