USA-Belgio | formazioni previste statistiche e anteprima per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo

Gli Stati Uniti affronteranno il Belgio lunedì al Lumen Field di Seattle negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. Le due squadre si sfideranno per un posto nei quarti di finale. Sono state annunciate le formazioni previste e le statistiche delle squadre. L'incontro si svolgerà alle 17:00.

2026-07-06 17:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Un posto nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 sarà in palio quando gli Stati Uniti affronteranno il Belgio lunedì al Lumen Field di Seattle. I padroni di casa cercheranno di raggiungere i quarti di finale di una Coppa del Mondo per la prima volta dal 2002, mentre il Belgio punta a continuare la sua corsa impressionante dopo aver prodotto una delle rimonte più drammatiche del torneo ai sedicesimi di finale. Gli americani hanno vinto il Gruppo D con sei punti prima di sconfiggere comodamente la Bosnia-Erzegovina 2-0 e mantenere vivo il sogno della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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